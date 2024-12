Vera Christmas Special: sterk en complex scenario

© ITV / Silverprint Pictures

Het titelpersonage (Brenda Blethyn in topvorm) reist ditmaal af naar het idyllische Holy Island, waar zich in de opmaat naar de feestdagen een web van intriges ontvouwt.

De Vera Christmas Special staat in het begin en aan het einde in het teken van de feestdagen. Ertussenin krijgt de kijker een fascinerende moordzaak voorgeschoteld. De aflevering speelt zich af op het Schotse Holy Island, gelegen voor de westkust. Als het vloed is dan is de aanvoerroute naar het eilandje onbegaanbaar. Scenarist Sally Abbott (The Coroner) speelt naarstig met dat detail. Als hoofdpersoon Vera Stanhope (Brenda Blethyn) op Holy Island een ogenschijnlijke zelfmoord onderzoekt, moet ze vanwege hoog water noodgedwongen met de boot. Ze vraagt collega Aiden Healey (Kenny Doughty) of hij later haar Range Rover komt brengen.

© ITV / Silverprint Pictures

De zaak draait om een vriendenreünie. Vijf vrienden hebben zich in een woning op het eiland verzameld om een weekend door te brengen. De volgende ochtend wordt één van hen, televisiepersoonlijkheid Rick Kelsall (Adrian Mills), dood aangetroffen. Het lijkt erop dat hij zichzelf heeft opgehangen. Maar Vera ziet uiteraard meer. Net zoals Abbott aan het begin van de aflevering ook al enkele aanwijzingen doorseint aan de oplettende kijker. Wat volgt is een uiterst complex web van intriges, waarbij Vera ook genoodzaakt is hoge piefen bij de politie te ondervragen. Dat levert mooie scènes op, waarin Blethyns personage haar superieuren op venijnige wijze pareert.

© ITV / Silverprint Pictures

In de ontknopingsscène laat Blethyn haar personage van een emotionelere kant zien. Abbott heeft haar in die zin geschreven als het verlengde van de kijker. Tegen die tijd heeft de scenarist zorgvuldig in kaart gebracht wie degene is (of zijn) die mensenlevens heeft verwoest en kan er schaamteloos meegedeind worden met Vera. Blethyns personage voelt zo sympathiek aan omdat ze niet pretendeert een perfect mens te zijn. Dat levert opnieuw een krachtig misdaaddrama op.