(Un)lucky Sisters: kinderlijk en frustrerend

Twee zussen die niet van elkaars bestaan afweten krijgen een dubieuze erfenis in suffe, Argentijnse tragikomedie.

De Netflix-film (Un)lucky Sisters (Las Hermanas Fantásticas) opent met een scène waarin twee vrouwen, die een reiskoffer met zich meerollen, door de politie worden achternagezeten. Dit blijkt een flashforward: filmmaker Fabiana Tiscornia laat de kijker op weinig subtiele wijze weten dat het leven van de twee hoofdpersonen uit haar film op een gegeven moment in de soep zal lopen. Om maar met de deur in huis te vallen: deze gimmick begint zo langzamerhand echt te verworden tot een frustrerende exercitie. Waarom kan de plot niet gewoon gradueel uit de hand lopen? Waarom moeten we al van meet af aan weten wat ons, als kijkers, te wachten staat?

Niettemin draait de kinderlijke plot van dit Argentijnse drama om de jonge vrouwen Jesi (Sofia Morandi) en Angela (Leticia Siciliani). Aan het begin van de film kennen ze elkaar nog niet. Maar ze hebben een ding gemeen: hun levens zitten in een sleur. Jesi werkt bij een fastfoodrestaurant waar zeurende klanten haar werk bijna onmogelijk maken; Angela werkt als leidster bij een crèche tussen de blèrende baby’s. Op een dag komen de twee erachter dat ze zussen zijn. Hun vader is overleden en laat een appartement na. In dit appartement bevindt zich een geldschat, ontdekken de twee. Daar moet eerst nog over gekibbeld worden: wat is ethisch?

Voorspelbaar is dat er ook andere belanghebbenden achter het vermogen aan zitten. En dat Jesi en Angela elkaar steeds meer beginnen te mogen. Maar waarom worden hun banen als inferieur afgespiegeld? Draait dat weer om het idee dat geld gelukkig maakt, omdat de film natuurlijk eindigt in majeur? En heeft dat iets met die koffer te maken? Het zijn vragen waar je eigenlijk vanaf de eerste minuut al antwoorden op krijgt. Sowieso is er momenteel een overdaad aan films en series over erfenissen (zie ook The Inheritance): wordt het niet hoog tijd dat originele(re) scenario’s weer op waarde worden geschat?