Unforgotten: vijfde seizoen gaat in oktober van start bij de NPO

Het vijfde seizoen van Unforgotten komt naar de NPO: de reeks is vanaf 21 oktober wekelijks te zien op NPO 2 en de zes afleveringen zijn dan ook allemaal beschikbaar op NPO Plus. In het vorige seizoen – en hier volgt een SPOILER voor mensen die de vierde reeks nog niet gezien hebben – kreeg DI Sunny Khan (Sanjeev Bhaskar) een grote schok te verwerken in de vorm van de dood van zijn collega Cassie Stuart (Nicola Walker). In het vijfde seizoen heeft hij een nieuwe partner: DCI Jessie James (Sinéad Keenan uit Showtrial). In de première van de reeks worden er menselijke resten gevonden tijdens de verbouwing van een oud huis. Overigens is er ook een zesde seizoen van de Britse misdaadserie in de maak, dat zich volgens bedenker Chris Lang (The Thief, His Wife and the Canoe) gedeeltelijk af zal spelen in Amerika.