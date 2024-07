Undercover: eerste seizoen van misdaadserie dagelijks te zien op VRT 1

Het eerste seizoen van de thrillerserie over twee undercover-agenten (Tom Waes en Anna Drijver) gaat deze maand op herhaling bij de Belgische televisie.

De Netflix-serie Undercover gaat binnenkort van start op de Belgische televisie: het eerste seizoen is vanaf maandag 15 juli dagelijks te zien op VRT 1. Het misdaaddrama volgt agenten Bob Lemmens (Tom Waes) en Kim de Rooij (Anna Drijver), die als Peter en Anouk Bogaert undercover gaan op de camping waar topcrimineel Ferry Bouman (Frank Lammers), het brein achter een grootschalige drugsoperatie, het grootste gedeelte van zijn tijd doorbrengt. Terwijl 'Peter' het vertrouwen van Bouman moet winnen, legt 'Anouk' contact met diens vrouw Danielle (Elise Schaap). Undercover heeft drie seizoenen, terwijl het personage van Lammers ook een eigen film en een eigen serie kreeg, met een tweede film nu in de maak. Showrunner Nico Moolenaar was bij alle Undercover-projecten betrokken. Naast de tweede Ferry-film werkt hij tevens aan een nieuwe misdaadserie getiteld Amsterdam Empire, waarin Famke Janssen de hoofdrol zal spelen.