Toxic Town S01E01-02: niet de misère maar de mensen staan centraal

Jodie Whittaker speelt een ijzersterke rol in vierdelig drama over een Engelse gemeenschap die wordt getroffen door gerotzooi met schadelijke stoffen.

Als begin jaren tachtig blijkt dat de immens grote staalfabriek in het Engelse Corby niet meer winstgevend is, bedenkt de gemeente een oplossing: het gebied, dat zo’n kleine driehonderd hectare beslaat, zal worden gesaneerd van schadelijke stoffen en worden omgeturnd tot een groene, toeristische zone. Die fase duurde van 1985 tot 1999 en had een ingrijpend neveneffect: in de omgeving van Corby kwamen gemiddeld meer baby’s met afwijkingen ter wereld. Maar het duurde enige tijd voordat de link tussen de sanering en de medische problematiek werd gelegd, toont scenarist Jack Thorne (Joy, 2024) in het vierdelige Toxic Town.

De plot begint bij de jonge vrouwen Susan McIntyre (Jodie Whittaker) en Tracey Taylor (Aimee Lou Wood uit The White Lotus). Het leven lacht hen toe, totdat de twee bevallen. De baby van McIntyre heeft een onderontwikkelde hand; het kind van Taylor een levensbedreigende hartkwaal. Ondertussen ontdekt een inspecteur op het saneringsterrein allerlei eigenaardige oneffenheden. Het is in die tijd gevaarlijk om in Corby te wonen. De hoge ambtenaar Roy Thomas (Brendan Coyle) kijkt de andere kant op, evenals de transportbedrijven die de klus hebben aangenomen.

Toxic Town roept herinneringen op aan de miniserie Chernobyl (2019). Met in de kern een gemeenschap die door wanbeleid ernstig wordt getroffen. Dat het script vooral is geschreven vanuit het perspectief van de vrouwen, werkt verfrissend. En met name Whittaker zet een vastberaden vechter neer. Thorne laat ook zien wat er gebeurt als McIntyre’s echtgenoot haar na haar bevalling verlaat, en hoe ze zich vervolgens probeert te herpakken in het leven. Toxic Town gaat in die zin niet alleen over de misère, maar vooral ook over de mensen.