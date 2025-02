The White Lotus S03E01: voortreffelijke casting HBO Max , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • 68 keer bekeken • bewaren

© HBO

Onder meer Walton Goggins, Parker Posey en Carrie Coon geven cachet aan het in Thailand gesitueerde derde deel meestersatiricus Mike White.

Voor het derde seizoen van The White Lotus is showrunner en regisseur Mike White (Enlightened) neergestreken op het Thaise eiland Samui. Plaats van handeling is zoals gewoonlijk een idyllisch resort, met geprivilegieerde westerlingen als de tijdelijke bewoners. In een zinderende flashforward in de openingsaflevering is te zien dat de situatie daar uit de hand zal lopen. Een week eerder druppelen de gasten binnen. De chagrijnige Rick Hatchett (Walton Goggins) en zijn ogenschijnlijk naïeve vriendin Chelsea (Aimee Lou Wood); de benepen Victoria Ratliff (Parker Posey) en haar gezin; televisiester Jaclyn Lemon (Michelle Monaghan) en haar twee vriendinnen (gespeeld door Carrie Coon en Leslie Bibb).

De casting is voortreffelijk. White laat Goggins, bekend van zijn geschmier in series als Justified, een serieus personage neerzetten met een geheim. Posey mag daarentegen, als een typische rigide Amerikaanse rechts-conservatief, lekker ouwehoeren met een zuidelijk accent en maakt goed gebruik van haar speelse blik. Sowieso draait The White Lotus vooral om de personages en de chirurgische wijze waarop White ze als een ui, laag voor laag, afpelt. En die personages zeggen onmiskenbaar iets over de wereld, en Amerika in het bijzonder, van nu.

© Fabio Lovino / HBO

Neem de Ratliffs. Jason Isaacs speelt Timothy, de patriarch die aan iedereen die het maar wil weten bijna uitspuwt dat zijn zoon Lochlan (Sam Nivola) een uitnodiging heeft voor de prestigieuze Duke universiteit. Zij gedragen zich in het resort als typische kolonisten, die lak hebben aan de regels – zo weigert Isaacs personage zijn mobiele telefoon in te leveren. Het gezin oogt als een allegorie voor de mensen die nu in de Verenigde Staten aan de knoppen zitten. Het zijn, lijkt White te insinueren, schaamteloze profiteurs.

© Fabio Lovino / HBO

The White Lotus heeft van meet af aan een sterke satirische kant. Het is ook in het derde seizoen onverminderd onderhoudende televisie. White voegt daar steevast diepte aan toe en grossiert eveneens in pijnlijke scènes. In dat pijnlijke vindt hij de humor. Als een doorgewinterde satiricus houdt hij de kijker een spiegel voor. Je denkt misschien dat dit een ver-van-mijn-bed-show is, maar The White Lotus is als aapjes kijken. Als je goed observeert realiseer je je al snel dat je meer met de dieren gemeen hebt dan je ooit had kunnen vermoeden.