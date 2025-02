Totenfrau (Woman of the Dead): tweede seizoen komt in maart naar Netflix

De Duits-Oostenrijkse misdaadthriller Totenfrau (of: Woman of the Dead) keert terug naar Netflix met een tweede seizoen: de nieuwe afleveringen zijn vanaf woensdag 19 maart bij de vod-dienst te zien. In seizoen twee wordt begrafenisondernemer Blum (Anna Maria Mühe) geconfronteerd met haar verleden wanneer er lichaamsdelen van Edwin Schönborn opduiken in een grafkist van een opgegraven lijk. Blum wordt als verdachte van de moord op Schönborn opgepakt door de politie en terwijl ze een nacht doorbrengt in de cel ontvoert iemand haar dochter Nela. Om haar veilig terug te krijgen moet ze een door de ontvoerders geëiste video zien te bemachtigen, terwijl ze tevens op de vlucht is voor de politie. Bijrollen zijn er voor onder meer Peter Kurth, Britta Hammelstein en Robert Palfrader. Het tweede seizoen bestaat uit zes afleveringen.