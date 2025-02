Three Pines: detectiveserie met Alfred Molina start in maart bij Canvas

De Brits-Canadese detectiveserie Three Pines gaat binnenkort van start op de Belgische televisie: vanaf 7 maart zie je elke vrijdag een dubbele aflevering van de achtdelige reeks bij Canvas. In de eerste aflevering negeert politie-inspecteur Armand Gamache (Alfred Molina) de bevelen van zijn superieuren en onderzoekt hij de verdwijning van Blue Two-Rivers (Anna Lambe). Als straf wordt hij vervolgens naar het afgelegen dorpje Three Pines gestuurd, waar hij de moord op een rijke socialite moet zien op te lossen. Het dorp blijkt vol te zitten met potentiële verdachten. Three Pines is een adaptatie van de Inspector Gamache-boekenreeks van Louise Penny. De tv-bewerking was in handen van scenarist Emilia di Girolamo (Deceit). De volledige serie is hier in Nederland tevens beschikbaar bij Amazon Prime Video.