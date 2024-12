End of Summer S01E01: niets is wat het lijkt SkyShowtime , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

© Viaplay

Nieuwsgierig makende Zweedse mysteriereeks, over een therapeut met een onverwerkt trauma, draait om een vermissingszaak en speelt zich af in 1984 en in 2004.

Het Zweedse misdaaddrama End of Summer (Slutet På Sommaren) opent met een traumatische scène. In de zomer van 1984 is de vijfjarige Vera getuige van de zelfmoord van haar moeder. Op een bootje in een meer ziet ze hoe haar moeder zich verdrinkt. In diezelfde periode raakt haar broertje Billy vermist. Twintig jaar later werkt Vera (een mooie rol van Julia Ragnarsson uit Springvloed) als rouwtherapeut in Stockholm. Dat is een ironische gewaarwording: de vrouw die kampt met onverwerkt trauma, helpt patiënten hun rouw een plekje te geven. Aan Vera’s overpeinzingen is bovenal te zien dat ze nog (deels) in het verleden leeft.

Tijdens een groepssessie dient zich een nieuwe patiënt aan: Isak (Erik Enge). Hij werd op jonge leeftijd geadopteerd en vertelt over zijn jeugd, en heeft herinneringen die Vera direct doen denken aan haar eigen jongere jaren. De suggestie is ook: Isak zou weleens Billy kunnen zijn. Met die gedachte speelt showrunner Stefan Thunberg (The Hunters) opzichtig. Logisch: als kijker, en als mens, snak je bijna automatisch naar hapklare oplossingen. Tegelijkertijd is niets wat het lijkt in End of Summer en laat Thunberg in de eerste aflevering veel ruimte voor speculatie. Als Isak Billy niet is, vertelt de serie dan een groter verhaal over hoe mensen met onverwerkte trauma’s zich in elkaar kunnen herkennen?

Tegelijkertijd is Vera vanaf de eerste minuut ook op zoek naar haar eigen identiteit. Ze moet, in zekere zin, zichzelf beter leren kennen om de mysteries rondom haar familie te kunnen ontrafelen. En ook de kijker tast vooralsnog in het duister, in deze scherpzinnige why-done-it.