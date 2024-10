This is the Zodiac Speaking S01E01: plausibel betoog

© Netflix

Getuigenissen van mensen die de Zodiac Killer zouden hebben gekend werpen nieuw licht op seriemoordenaar in nieuwsgierig makend drieluik.

Zedendeliquent Arthur Leigh Allen was in de jaren zeventig de enige verdachte in het onderzoek naar de Californische Zodiac Killer. Die zaak werd evenwel nooit opgelost en is al decennia voer voor speculaties. In This is the Zodiac Speaking komen drie getuigen aan het woord: Connie, Don en David Seawater werpen nieuw licht op het mysterie. Allen fungeerde voor hen in de jaren zestig als een soort vaderfiguur, toen hij een relatie kreeg met hun moeder Phyllis. Maar hij begon de kinderen ook te drogeren en misbruiken. In de eerste aflevering wordt een link gelegd tussen een dubbelmoord in 1963 en Allen: één van de kinderen zou hem de nacht na de moordpartij met bebloede handen hebben gezien.

De makers van deze driedelige true-crime-reeks, Phil Lott (Jailbreak: Love on the Run) en Ari Mark (The Invisible Pilot), grijpen de ontboezemingen van de Seawater-familie, evenals belangwekkende verklaringen van oud-leerlingen van Allen (die enige tijd als basisschoolleraar werkzaam was), aan om de hele geschiedenis rondom de Zodiac Killer weer op te rakelen. Dat laatste is voor de Zodiac-kenners iets minder interessant en is al vaker gebeurd in tv-series, en natuurlijk ook in David Finchers Zodiac (2007), waar in This is the Zodiac Speaking meermaals naar wordt verwezen – onder meer omdat die film weer een grote impact had op de getuigen.

An sich schotelen Lott en Mark de kijker een plausibel betoog voor. Hoewel het bewijs dat ze aanreiken vooral indirect is. Fascinerend genoeg kwam schrijver Jarett Kobek in 2022 in zijn boek How to Find Zodiac weer met een andere verdachte: Paul Doerr. De conclusie uit die publicatie leest eveneens als zeer aannemelijk. Allen zou trouwens zelf hebben bekend dat hij de Zodiac Killer was – maar dat deden wel meer mensen in die tijd.