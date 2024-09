Jailbreak: Love on the Run: over de liefde als illusie Netflix , Film , Recensie , Documentaire • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Een gevangenisbewaarder uit het Amerikaanse Alabama wordt verliefd op geen gewiekste gedetineerde, in rechttoe rechtaan true-crime-documentaire.

Jailbreak: Love on the Run volgt de formule van de goeddoener die van zijn sokkel af wordt gesleurd. De true-crime-documentaire begint bij gevangenisbewaarder Vicky White. Zij werkt op een zwaarbeveiligde afdeling van een in Alabama gesitueerde gevangenis. Ze is immens populair bij de gedetineerden. Vicky verwacht respect, maar geeft dat ook terug, bijvoorbeeld in de vorm van voedsel. Ze heeft in de loop der jaren veel privileges opgebouwd en runt haar deel van de gevangenis min of meer eigenhandig. Haar inzet wordt meermaals bekroond met de trofee voor beste medewerker. Totdat Casey White op haar pad komt.

Voor de goede orde: Casey is geen familie van Vicky, maar een gevangene van 2.06 meter. Een beest van een kerel, die terechtkomt op Vicky’s afdeling en haar meteen inpalmt met complimenten over haar achterste. De vrouw, die eerst nog neergezet wordt als Moeder Teresa, blijkt voor het eerst in haar carrière ontvankelijk voor de charmes van een crimineel. Er ontstaat een heimelijke relatie. Als Vicky in 2022 afkondigt dat ze met pensioen gaat, komt ze op haar laatste dag met een verrassing: ze helpt Casey met vluchten. Met z'n tweeën gaan ze het onbekende tegemoet. Hoewel je van tevoren al makkelijk kunt inschatten dat zo’n daad geen lang leven beschoren is.

© Netflix

In de tussentijd geven de makers meer informatie over Vicky. Ja, ze was populair op haar werk, maar haar privéleven was een grote teleurstelling. Na een mislukt huwelijk met haar high school sweetheart woonde ze alweer jaren bij haar ouders. Jailbreak: Love on the Run zet je in die zin op het verkeerde been. De makers willen dat je blijft kijken, maar zo belangwekkend is dit verhaal niet. De documentaire is een tragedie, over een vrouw die dacht dat de ware liefde al haar problemen als sneeuw voor de zon zou laten verdwijnen. Zij droomde, terwijl de mensen om haar heen wel beter wisten.