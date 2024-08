The Way Home S01E01: Virgin River met een vleugje Twilight Zone

© Hallmark Channel

Een vrouw (Chyler Leigh uit Grey’s Anatomy) en haar dochter verhuizen noodgedwongen naar het landgoed van haar moeder (Andie MacDowell) in melodrama met een tijdreistwist.

Wie regelmatig, en al enige tijd, televisiedrama’s kijkt, zal wellicht verrast worden door The Way Home. De serie draait om drie vrouwen, waarvan er twee tamelijk bekend zijn. Actrice Chyler Leigh, die in 2007 doorbrak als Lexie Grey in Grey’s Anatomy, speelt Kat, een moeder die noodgedwongen met haar dochter Alice (Sadie Laflamme-Snow) vanuit de Verenigde Staten verhuist naar Port Haven in het Canadese New Brunswick. Daar woont namelijk Kats moeder Delilah (Andie MacDowell is het bekendste gezicht uit de serie). Saillant detail: Kat en Delilah hebben elkaar al twintig jaar niet gezien.

Kat en de 15-jarige Alice hebben niettemin geen keuze. Kats huwelijk is geïmplodeerd en haar ex wil of kan niet voor Alice zorgen. Ook heeft Kat net haar baan verloren. Maar Delilah heeft ook zo haar redenen om haar dochter weer dichter bij zich te hebben. Dat heeft onder meer iets te maken met de dood van Delilahs echtgenoot (Kats vader) en haar zoon, jaren eerder. Sowieso opent The Way Home met een intrigerende scène: in 1814 wordt een jonge vrouw in een bos achternagezeten door een stel boze mannen. Ze weet hen maar amper van zich af te slaan, waarna ze in een vijver verdwijnt.

© Hallmark Channel

Meer informatie geven de makers niet prijs, hoewel verderop in de aflevering wordt geïnsinueerd dat de vijver in kwestie, die niet toevalligerwijs ligt op het landgoed van Delilah, fungeert als een soort tijdmachine. The Way Home combineert in die zin de conventies van de soap (de serie wordt in de Verenigde Staten uitgezonden op het kanaal van Hallmark) met fantasy. En dat is helemaal geen onaardige twee-eenheid. De tijdreiselementen maken de banalere wendingen (zo wil Alice in haar nieuwe woonplaats echt niet naar school) net iets smeuïger en draaglijker.

Denk aan Virgin River met een vleugje Twilight Zone.