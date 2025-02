The Walking Dead: The Ones Who Live: spin-off met Rick en Michonne komt naar Star Channel

The Walking Dead: The Ones Who Live is in Nederland vanaf 7 april elke maandag op televisie te zien bij Star Channel. De spin-off markeert de terugkeer van Andrew Lincoln als Rick Grimes, die voor het laatst te zien was in het negende seizoen van de originele serie. The Ones Who Live draait om de hereniging tussen Rick en Michonne (Danai Gurira). Aan de start van de serie is het vijf jaar geleden dat Rick werd ontvoerd door de militairen van de Civic Republic Military. Michonne heeft de hoop om hem levend terug te zien echter nog niet opgegeven. Pollyanna McIntosh keert in de zesdelige reeks terug als de tegelijk met Rick verdwenen Jadis en verder maken ook Terry O'Quinn (Lost) en Lesley-Ann Brandt (Lucifer) deel uit van de cast. De spin-off is afkomstig van Scott M. Gimple, die gedurende seizoen vier tot en met acht de showrunner was van de originele serie.