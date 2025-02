The Walking Dead: Dead City S01E01-03: Negan en Maggie gaan naar Manhattan Star , Serie , Recensie , TV • Vandaag • leestijd 2 minuten • 148 keer bekeken • bewaren

© AMC

Slechterik Negan (Jeffrey Dean Morgan) probeert zijn leven te beteren. Maar wie stapt er nu in zijn schurkenschoenen?

Je zou denken dat je, na een kleine twintig jaar te hebben geleefd met de zombie-apocalyps, wel weet dat je altijd goed op moet blijven letten. Toch wordt Maggie (Lauren Cohan) in de première van The Walking Dead: Dead City bijna gegrepen door een zombie (hier ‘groaner’, oftewel ‘kreuner’ genoemd). Bijna, want anders was deze kersverse spin-off van de The Walking Dead-franchise ook wel heel snel afgelopen.

Maggie heeft namelijk een missie: haar zoon Hershel (Logan Kim) terughalen bij een slechterik met de naam De Kroaat (Željko Ivanek, Madame Secretary, Damages), die hem naar zijn hoofdkwartier in Manhattan heeft meegenomen. Daarbij schakelt Maggie schoorvoetend de hulp in van haar vroegere aartsvijand Negan (Jeffrey Dean Morgan, The Boys, Watchmen), een oude bekende van De Kroaat. Negan staat niet te springen. Hij is nu zelf een soort van vader voor het zwijgzame weesmeisje Ginny (Mahina Napoleon, NCIS: Hawai’i) en heeft daarnaast weinig zin om De Kroaat terug te zien. ‘Er zaten destijds een hoop psychopaten in mijn bende, maar hij onderscheidde zich altijd als een buitengewoon gestoorde klootzak’, aldus de man die ooit het hoofd van Maggies vriendje, Glenn (Steven Yeun, Minari), voor haar ogen met een honkbalknuppel tot pulp sloeg.

© AMC

The Walking Dead: Dead City is de tweede van drie spin-offs rondom hoofdpersonages uit het oorspronkelijke The Walking Dead. Eerder hadden we al de avonturen van Daryl Dixon (Norman Reedus) in Frankrijk (The Walking Dead: Daryl Dixon) en straks volgt ook nog een bezoekje aan Rick (Andrew Lincoln) en Michonne (Danai Gurira) in The Walking Dead: The Ones Who Live.

© AMC

Op papier heeft Dead City de beste kaarten, met zijn, op z’n zachtst gezegd, stroeve bondgenootschap tussen Maggie en Negan, de moordenaar van haar vriend (tevens de vader van Hershel). En wie kijkt er niet uit naar een post-apocalyptische versie van Manhattan? De première bevat ook indrukwekkende beelden: een motorbootje dat zich een weg baant door een zee van opgezwollen zombies, en zombies die zichzelf massaal vanaf hoge flatgebouwen naar beneden storten. Negan is ook zeker een interessante antiheld. Want ook al zweert hij dat zijn dagen van sadistische moordpartijen - die daarnaast, volgens hem, vooral voor show waren - ver achter hem liggen; Glenn is er niet minder dood om.

© AMC

En juist daarin zit de grootste makke. Negan speelde zijn schurkenrol gewoon te goed. Hoezeer hij, en de serie, ook beweren dat De Kroaat toch echt vele malen erger is, weet deze in zijn acties niet echt als superschurk te overtuigen. In een universum vol formidabele slechteriken zoals Alpha (Samantha Morton), Lance (Josh Hamilton), de Gouverneur (David Morrissey) en – natuurlijk – Negan zelf, valt De Kroaat toch echt meer in de middenmoot.