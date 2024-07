The Boys S04E01-02: kan iemand Homelander verslaan? Amazon , Serie , Recensie • 12-06-2024 • leestijd 2 minuten • 5409 keer bekeken • bewaren

Ook almachtige psychopathische superhelden hebben last van een midlifecrisis.

Aan het einde van seizoen drie van The Boys was je als kijker toch een beetje Homelander-moe. Of althans: moe van de manier waarop de makers van de serie met Homelander (Antony Starr, Banshee) omgingen. Even leek het erop dat de almachtige psychopathische superheld dan toch zou worden neergehaald. Met de hulp van Soldier Boy (Jensen Ackles, Supernatural) had Billy Butcher (Karl Urban, Star Trek, The Lord of the Rings), die drie seizoenen lang niets anders wilde dan Homelander voor eens en altijd te vernietigen, zijn doel binnen handbereik. Tot Butcher zich op het laatste moment toch bedacht, omdat Soldier Boy onaardig deed tegen Ryan, zoon van Homelander en Butchers dode ex.

Begrijpelijk: Homelander, op meesterlijke wijze vertolkt door Starr (een rol waar hij desondanks nog nooit een Emmy-nominatie voor heeft gekregen), is de grootste trekpleister in deze ultragewelddadige en vlijmscherpe actiekomedie. Zo’n melkkoe slacht je pas wanneer deze compleet is leeggetrokken (er is alweer een volgend seizoen besteld, dat ook het laatste seizoen zal worden). Toch begin je je met zulke narratieve bokkensprongen af te vragen of er überhaupt wel iemand is die Homelander kan verslaan.

Maar, zo laat showrunner Eric Kripke (Supernatural) in seizoen vier zien, de serie heeft toch nog een troef achter de hand. Op het eerste gezicht lijken we terug te zijn bij af: met een ongenaakbare Homelander die, als een Donald Trump met superkrachten, ongehinderd zijn gang kan gaan. Maar de werkelijkheid is toch even anders. Homelander zit namelijk in een fikse midlifecrisis. Hij vindt steeds vaker grijze schaamharen, die hij (uiteraard) in een potje bewaart. Hij ontdekt dat vaderschap toch niet zo vanzelfsprekend gaat als gedacht. En hij merkt, na het vrijwillige opstappen van supercollega Starlight (Erin Moriarty) en het gedwongen vertrek van de CEO (Giancarlo Esposito, Breaking Bad), dat aan het hoofd staan van een superheldenteam met enkel hielenlikkers en jaknikkers ook niet alles is.

‘Ik red mensen, en ze juichen me toe. Ik dood mensen, en ze juichen even hard. Wat maakt het allemaal uit?’, zo beklaagt Homelander zich hardop. Maar Sister Sage (Susan Heyward, Orange is the New Black), de slimste vrouw - pardon, persoon - ter wereld, heeft een oplossing: ‘Iedere democratie faalt omdat mensen idioten zijn. Ze hebben alleen een zetje nodig.’ En naar wie zullen de mensen kijken, wanneer de wereld in puin ligt? Juist: Homelander! Maar, of nog meer veren in zijn reet het antwoord is? Wie weet: misschien is Homelanders grootste vijand wel hijzelf.