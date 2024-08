The Umbrella Academy S04E01: complexe, mysterieuze en appetijtelijke verhaallijnen Netflix , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

De superhelden moeten het doen zonder superkrachten en dat is behoorlijk kijkwaardig, blijkt in nieuwsgierig makende openingsaflevering van slotseizoen.

Het vierde en laatste deel van The Umbrella Academy speelt zich af zes jaar na de perikelen uit deel drie. De superhelden moeten het nu al jaren doen zonder hun superkrachten en leven gescheiden van elkaar als normale stervelingen. Zo werkt Luther (Tom Hopper) als stripper uitgedost in een ruimtepak. In de openingsscène is te zien dat zijn rug flink lijdt onder zijn werk. Viktor (Elliot Page) werkt als barman maar blijkt beter in het versieren van vrouwen dan in het schenken van drankjes. Onder deze montage plaatsen de makers The Bad Touch van Bloodhound Gang, een excentriek nummer dat uitstekend past bij de eerste aflevering.

Je merkt aan alles dat er iets mankeert, maar kan er nog niet de vinger op leggen. Wel is overduidelijk dat Luther, Viktor, Five (Aidan Gallagher), Klaus (Robert Sheehan) en de rest in een verkeerde dimensie zitten. Twee nieuwe personages stippen dat aan: het echtpaar Nick Offerman en Megan Mullally speelt Gene en Jean Thibedeau. Ze zijn doktoren die aan de hand van culturele artefacten uit andere dimensies proberen de goede tijdlijn te vinden. Dat klinkt complex en daar moet The Umbrella Academy het in de latere seizoenen ook van hebben; de serie begint in positieve zin steeds meer op het bijna ongrijpbare Legion (2017-2019) te lijken.

En eigenlijk zijn de verhaallijnen zonder superkrachten een stuk appetijtelijker. Nu ligt de nadruk vooral op de dimensies en op het intermenselijke drama. De superhelden worden door omstandigheden evenwel gedwongen om zich weer te verenigen maar veinzen dat ze hun nieuwe levens eigenlijk wel prima vinden. ‘Mijn leven is geweldig’, zegt Allison (Emmy Raver-Lampman) op een gegeven moment. Haar trots maskeert de waarheid. De personages smachten naar actie en spanning. Het is in die zin onvermijdelijk dat die superkrachten weer hun rentree zullen maken.