The Tower: tweede seizoen van Britse misdaadserie komt naar VRT 1

Het tweede seizoen van de Britse misdaadserie The Tower gaat binnenkort van start op de Belgische televisie: vanaf 25 oktober zie je elke vrijdag een dubbele aflevering van de vierdelige reeks op VRT 1. Gemma Whelan (Gentleman Jack, DI Ray) geeft in The Tower gestalte aan de in Londen werkzame detective Sarah Collins, die aan de start van het tweede seizoen in een 'cold case' duikt: ze onderzoekt de vermissing van een tienermeisje dat verdween op de dag van de begrafenis van prinses Diana. Ondertussen keer agente Lizzie Adama (Tahirah Sharif) terug naar het politiebureau van Farlow. Ze hoopt te kunnen bewijzen dat ze haar functie goed kan invullen, maar wordt bij een oproep over huiselijk geweld al meteen flink op de proef gesteld. Niet veel later moeten Sarah en Lizzie noodgedwongen samenwerken, hoewel ze elkaar nog altijd niet helemaal vertrouwen. Het vierdelige tweede seizoen is wederom afkomstig van scenarist Patrick Harbinson (Homeland). Vorige maand ging ook een derde seizoen in première op de Britse televisie.