The Tower: eerste blik op derde seizoen van Britse misdaadserie

Gemma Whelan keert nogmaals terug als DS Sarah Collins in het derde seizoen van The Tower. De derde reeks pakt de draad twee jaar na de finale van het tweede seizoen weer op, wanneer Collins de zaak rond een neergestoken tiener moet onderzoeken. Tijdens haar onderzoek stuit ze echter op een undercoveroperatie van Kieran Shaw (Emmett J. Scanlan), die inmiddels werkt met haar oude partner Steve Bradshaw (Jimmy Akingbola). Ondertussen probeert Lizzie (Tahirah Sharif) haar nieuwe rol als detective te combineren met haar gezinsleven, terwijl ze eveneens Kieran op haar pad lijkt te vinden. Het vierdelige derde seizoen werd gebaseerd op het boek Gallowstree Lane van Kate London, dat door Patrick Harbinson (Homeland, 24) voor televisie werd bewerkt. Een Nederlandse premièredatum is er nog niet. Het eerste seizoen van The Tower staat op NPO Plus en het tweede seizoen is te vinden bij HBO Max.