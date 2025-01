The Tattooist of Auschwitz: serie met Harvey Keitel op televisie te zien bij Canvas

Vorig jaar ging het oorlogsdrama The Tattooist of Auschwitz in première bij streamingdienst SkyShowtime, maar de tv-serie met onder anderen Harvey Keitel (Reservoir Dogs) en Melanie Lynskey (Yellowjackets) is vanaf zondag 2 februari tevens wekelijks te zien op de lineaire televisie bij Canvas. De op feiten gebaseerde dramaserie speelt zich af in het concentratiekamp Auschwitz, waar de joodse gevangene Lale Sokolov (Jonah Hauer-King) de taak krijgt om identificatienummers te tatoeëren op de armen van zijn medegevangenen. Zestig jaar later doet een oudere Sokolov (Keitel) zijn verhaal aan journaliste Heather Morris (Lynskey), waarbij hij niet alleen vertelt over de gruwelijkheden, maar ook over hoe hij in het kamp verliefd werd op de door hem getatoeëerde Gita (Anna Próchniak). De zesdelige reeks werd gebaseerd op het gelijknamige boek van Morris zelf, dat gepubliceerd werd in 2018.