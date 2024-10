The Sticky: datum en trailer voor misdaadserie met Margo Martindale

Margo Martindale is op televisie vooral bekend van haar talloze gast- en bijrollen: ze was te zien in onder meer Dexter en Justified en won meerdere Emmy's voor The Americans. Binnenkort zal ze zelf de hoofdrol spelen in de zwartkomische misdaadserie The Sticky, die in Nederland op vrijdag 6 december in première gaat bij Amazon Prime Video. The Sticky draait om Ruth Landry (Martindale), een onbevreesde ahornsiroop-boerin van middelbare leeftijd die de criminaliteit ingaat wanneer bureaucratische autoriteiten dreigen alles wat haar lief is af te pakken. Ze werkt samen met een opvliegende gangster uit Boston (Chris Diamantopoulos) en een zachtaardige Frans-Canadese bewaker (Guillaume Cyr) om een miljoenenroof te plegen op de grote ahornsiroop-reservaten van Quebec. De serie werd ontwikkeld door het duo Brian Donovan en Ed Herro (American Housewife). Jason Blum en Jamie Lee Curtis (die ook als actrice te zien is) behoren tot de producenten.