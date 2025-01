The Split: Barcelona S04E01-02: onverminderd warmhartige reeks over liefde

© BBC Studios

Echtscheidingsadvocaat Hannah (een mooie rol van Nicola Walker) moet tijdens het huwelijksfeest van haar dochter in Barcelona ineens aan het werk.

Er is ook leven na het huwelijk, bewijzen Hannah (Nicola Walker uit Annika) en haar ex Nathan (Stephen Mangan). De twee treffen elkaar in de buurt van Barcelona, waar hun dochter Liv (Elizabeth Roberts) op het punt staat te trouwen met haar verloofde Gael (Alex Guersman). Je kan aan de gespannen sfeer al merken dat deze poging tot een Brits-Catalaanse echtverbintenis in de soep zal lopen. Zo gedraagt Gaels vader Álvaro (Manu Fullola) zich nogal verdacht. Maar tussen Hannah en Nathan is het koek en ei. Sterker nog: hij neemt het zelfs op voor haar.

Aan het begin van het tweeluik is te zien dat Hannah drie maanden eerder begint te daten met Archie (Toby Stephens), een collega-strafpleiter. Hij is een onverwachte gast op het huwelijksfeest, en heeft een blondine meegenomen die zich voorstelt als zijn verloofde. Nathan vindt het belachelijk: recent sprak Archie nog af met zijn ex. Hij spreekt hem erop aan. Ondertussen maakt Hannah Nathans nieuwe oorbel belachelijk: Mangans personage oogt alsof hij, de kersverse vader van een tweeling (die samen met de moeder thuis is gebleven), verkeert in een midlifecrisis.

Maar die observaties zijn lieflijk bedoeld. Hannah en Nathan hebben ondanks alles het beste voor met de mensheid, in tegenstelling tot sommige van hun cliënten. Het is fascinerend hoe scenarist Abi Morgan (Eric) telkens de privésfeer vermengt met het zakelijke. Zo is te zien dat Hannah aan het begin van het tweeluik nog even snel een zakelijk telefoontje pleegt. In Barcelona komt ze ogenschijnlijk tot rust, totdat de plicht in de tweede aflevering weer roept. Logisch ook: scheiden is van alle tijden. Voor scheidingsadvocaten is altijd werk. En een echtscheiding raakt een familie tot op het bot.

Morgan vindt in die ernst echter telkens ook weer humor en plezier. Ondanks het feit dat het beroep van Hannah en Nathan soms wat klinisch aanvoelt, blijft The Split een bijzonder warmhartige dramareeks.