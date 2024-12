The Split Barcelona: eerste blik op vervolg op BBC-serie The Split

De Britse dramaserie The Split keert terug met een tweedelige special getiteld The Split Barcelona en vandaag werden de eerste beelden onthuld door de BBC. De special pakt de draad twee jaar na de finale van het derde seizoen weer op: advocaat Hannah Defoe (Nicola Walker uit Unforgotten en Annika) bevindt zich ditmaal in Spanje, waar ze op een wijngaard in Catalonië het huwelijk van haar dochter Liv (Elizabeth Roberts) en diens verloofde Gael (Alex Guersman) bijwoont. Zelf heeft ze een potentiële nieuwe liefde in de vorm van advocaat Archie Moore (Toby Stephens uit Black Sails), maar ze lijkt vooralsnog te onzeker om opnieuw in een relatie te stappen. Bijrollen in de special (twee delen met elk een speelduur van zestig minuten) zijn er voor onder anderen Stephen Mangan, Deborah Findlay, Annabel Scholey en Fiona Button. The Split Barcelona werd net als de tv-serie bedacht en geschreven door scenarist Abi Morgan (The Iron Lady, Eric, Shame).