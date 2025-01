The Rookie: zevende seizoen van politieserie met Nathan Fillion heeft trailer

Het zevende seizoen van The Rookie gaat deze maand van start op de Amerikaanse televisie en zender ABC heeft inmiddels de trailer voor de nieuwe reeks vrijgegeven. In de beelden is te zien hoe de politie een klopjacht opent op de twee criminelen die aan het einde van de zesde reeks wisten te ontsnappen. En de jacht heeft een persoonlijke tintje voor John Nolan (Nathan Fillion), want een van twee (de door Steve Kazee gespeelde John Wyler) is de ex van zijn vrouw Bailey (Jenna Dewan). Het zevende seizoen van The Rookie gaat komende dinsdag in première op de Amerikaanse televisie. Het zesde seizoen van de serie was in Nederland eerder dit jaar te zien op Net5, hoewel de zevende reeks daar nog geen premièredatum heeft. Het zesde seizoen is op dit moment ook nog niet 'on demand' terug te kijken, hoewel de eerste vijf seizoenen wel online beschikbaar zijn, bij zowel Netflix als Videoland.