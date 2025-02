The Rookie: zesde seizoen verschijnt in maart bij Videoland

Het zesde seizoen van The Rookie wordt op zaterdag 8 maart toegevoegd aan het aanbod van Videoland, nadat de reeks vorig jaar op televisie te zien was bij Net5. Nathan Fillion geeft in de politieserie gestalte aan John Nolan, die als gescheiden veertiger nog een carrièreswitch maakt en aan de slag gaat bij de politie in Los Angeles. In het zesde seizoen worden Nolan en zijn collega's geconfronteerd met de nasleep van een aanval op het Mid-Wilshire politiebureau, die blijkt te zijn opgezet als afleiding voor een grote overval op de Federal Reserve Bank. De enige verdachte die in politiehechtenis zit wordt gedood door een onbekende sluipschutter, mogelijk geadviseerd door advocaat Monica Stevens. De eerste vijf seizoenen van The Rookie zijn momenteel te zien bij zowel Videoland als Netflix. In Amerika ging dit jaar het zevende seizoen in première op televisie.