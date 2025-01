The Recruit S02E01: Mission: Impossible-light met ridicule (maar vermakelijke) wendingen Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Netflix

CIA-strafpleiter Owen Hendricks (Noah Centineo) kan niet stilzitten en belandt in het tweede deel al snel in het verlokkelijke Seoul.

Vorig seizoen bleek al dat CIA-strafpleiter Owen Hendricks (Noah Centineo) het verkeerde beroep heeft gekozen. De jongeling heeft weinig affiniteit met kantoorwerk; met het doorpluizen van dossiers. Hendricks is meer van het avontuur. Ook in het tweede deel kruipt zijn bloed waar het niet gaan kan.

De eerste aflevering begint met de cliffhanger van vorig seizoen, in Zwitserland. Daar belandt Hendricks in gevecht met Nichka (Maddie Hasson), die vorig seizoen de dochter van Max (Laura Haddock) bleek. Voordat zij hem kan vermoorden komt CIA-agent Dawn (Angel Parker) tussenbeide. Moraal van het verhaal? De twee kunnen deze episode navertellen omdat ze over geheimen beschikken. Zo weet Hendricks van de zwendelpraktijken van Dawn.

© Ricardo Hubbs / Netflix

Geheimen zijn geld waard in The Recruit. Niettemin krijgt Hendricks van zijn baas Nyland (Vondie Curtis-Hall) huisarrest. Totdat de hele affaire is opgelost, en dat zal hoogstwaarschijnlijk nooit gebeuren, wordt de advocaat veroordeeld tot een leegstaand kantoor. Hendricks bekent nog dat hij niet van het stilzitten is, maar besluit in te binden. Totdat hij een brief krijgt, die niet eens aan hem is geadresseerd, en de serie lukraak verhuist naar Seoul.

© Ricardo Hubbs / Netflix

Die overgang is een gelukkige en tamelijk ongeloofwaardige samenloop van omstandigheden. En de brief heeft ogenschijnlijk weinig met Hendricks te maken. En eigenlijk wil Nyland ook niet dat Hendricks weer in den vreemde operaties gaat uitvoeren. Maar Centineo’s personage weet hem met zijn charisma en inzichtelijk vermogen toch te overtuigen. Nyland wijst de nerveuze Janus (Kristian Bruun) aan als Hendricks' partner. Daar zit Janus natuurlijk helemaal niet op te wachten: hij heeft al een weddenschap lopen waarin hij voorspelt dat zijn nieuwe collega het nog geen week zal redden.

© Ricardo Hubbs / Netflix

De dynamiek tussen de twee is wel vermakelijk, en geeft de kijker wat komische rust tussen de zinderende actiescènes (waaronder in een Zuid-Koreaanse nachtclub) door. The Recruit is Mission: Impossible-light, met ridicule wendingen. Dankzij al het testosteron vergeet je dat laatste gelukkig al snel.