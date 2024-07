The Reunion: thrillerserie gaat in augustus van start bij de NPO

De thriller The Reunion gaat volgende maand van start bij de NPO: vanaf zaterdag 24 augustus zie je wekelijks een nieuwe aflevering op NPO 2 en NPO Start, terwijl de volledige reeks vanaf donderdag 22 augustus te zien is bij NPO Plus. In The Reunion ontvangt Thomas (Ioan Gruffudd uit Liar) een mysterieuze uitnodiging voor een schoolreünie in het zuiden van Frankrijk, waar hij zijn oude vrienden Max (Grégory Fitoussi) en Fanny (Vahina Giocante) terugziet. Het drietal vormde ooit een viertal samen met Vinca (Ivanna Sakhno), maar sinds haar verdwijning zo'n 25 jaar geleden hebben ze geen contact meer gehad. The Reunion is een adaptatie van de roman La jeune fille et la nuit van Guillaume Musso, die door Marston Bloom (Marcella) voor tv werd bewerkt. De zesdelige reeks was eerder dit jaar al kandidaat om uitgezonden te worden tijdens de jaarlijkse 'crime nacht' van de NPO, maar legde het toen in een poll af tegen Black Snow. The Reunion is momenteel ook elke vrijdag te zien op het Belgische VRT 1.