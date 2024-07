The Responder: politieserie met Martin Freeman start in juli bij Canvas

De Britse politieserie The Responder gaat binnenkort van start op de Belgische televisie: vanaf zaterdag 27 juli zie je elke week een dubbele aflevering op Canvas. Martin Freeman (Breeders, A Confession) geeft in het zesdelige tv-drama gestalte aan de geplaagde agent Chris Carson, die nachtdiensten draait in de straten van Liverpool. Hij gaat op zoek naar een junkie (Emily Fairn) die een lading drugs zou hebben gestolen, terwijl zijn argwanende collega's hem in de gaten houden. Wanneer hij een andere oproep krijgt, over de plotse dood van een oude vrouw, steelt hij zelf de medicijnen van het slachtoffer. Adelayo Adedayo geeft gestalte aan de politiepartner van Carson en MyAnna Buring is te zien als zijn vrouw. The Responder werd geschreven door voormalig agent Tony Schumacher en is deels gebaseerd op zijn eigen ervaringen. De serie kreeg vorig jaar ook nog een tweede seizoen, eveneens geschreven door Schumacher.