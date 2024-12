The Recruit: seizoen 2 verschijnt eind januari op Netflix

In het tweede seizoen van de thrillerserie van Alexi Hawley (The Rookie) raakt advocaat Owen Hendricks (Noah Centineo) verwikkeld in een spionageplot in Zuid-Korea.

Het tweede seizoen van de thrillerserie The Recruit verschijnt donderdag 30 januari op Netflix. De nieuwe reeks bestaat uit zes afleveringen, en dat zijn er wel twee minder dan de eerste reeks. The Recruit volgt de onervaren advocaat Owen Hendricks (Noah Centineo), die net in dienst is getreden bij de CIA. Het eerste seizoen van de serie eindigde met een grote cliffhanger, waarbij zijn 'frenemy' Max Maladze (Laura Haddock) werd neergeschoten door haar dochter Nichka (Maddie Hasson). Hasson keert straks terug in het tweede seizoen, maar of Haddock opnieuw te zien zal zijn blijft nog een mysterie: ze staat niet op de lijst met castleden die Netflix net heeft vrijgegeven en is ook niet te zien op de eerste foto's die zijn verschenen. In het tweede seizoen raakt Owen Hendricks verwikkeld in een spionageplot in Zuid-Korea, waarbij er tevens een nog grotere dreiging vanuit zijn eigen organisatie lijkt te komen. De nieuwe reeks is wederom afkomstig van Alexi Hawley, bekend van onder meer Castle en The Rookie.