The Platform 2: vervolg op Spaanse Netflix-film verschijnt in oktober

Het vervolg op de Spaanse thrillerfilm The Platform verschijnt later dit jaar op Netflix: vanaf vrijdag 4 oktober is de sequel bij de streamingdienst te zien. The Platform speelde zich af in een soort verticale gevangenis, waar een keer per dag een lift vol voedsel van boven naar beneden gaat, waarbij mensen die in de onderste regionen verkeren dus vaak aan het langste eind trekken. In The Platform 2 legt een mysterieuze leider Het Platform zijn wetten op, terwijl een nieuwe gevangene verwikkeld raakt in de strijd tegen dit onrechtvaardige systeem van eten verstrekken. Het is alleen wel de vraag hoever je nu precies kunt gaan wanneer eten van het verkeerde bord je fataal kan worden. De hoofdrollen in The Platform 2 zijn voor Milena Smit (The Snow Girl) en Hovik Keuchkerian (La Casa de Papel). David Desola schreef opnieuw mee aan het scenario en Galder Gaztelu-Urrutia tekende andermaal voor de regie.