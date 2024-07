The Outlaws S03E01: dit zootje ongeregeld gaat over lijken

Onze favoriete Britse delinquenten zijn terug. We zitten alweer in seizoen drie, maar nog steeds heeft niet iedereen zijn of haar taakstraf erop zitten: influencer Gabby (Eleanor Tomlinson, Poldark), rechtse blaaskaak John (Darren Boyd, Trying), linkse activiste Myrna (Clare Perkins, Eastenders), bad boy met een klein hartje Christian (Gamba Cole) en extra vreemde eend Greg (medebedenker Stephen Merchant, Hello Ladies, Extras) zijn nog steeds elke week - verplicht - te vinden bij het buurthuis in Bristol dat ze van de grond af hebben opgebouwd.