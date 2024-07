The Outlaws: derde seizoen gaat eind juli van start op BBC First

Het derde en laatste seizoen van de komische thriller The Outlaws is vanaf zondag 28 juli te zien op BBC First. De tv-serie volgt een aantal totaal verschillende mensen uit Bristol, die voor een taakstraf bij elkaar in dezelfde groep worden gezet en in de problemen komen als ze tijdens hun werkzaamheden een grote som geld vinden. Het derde seizoen begint met crimineel The Dean (Claes Bang) achter de tralies in afwachting van zijn proces. Ondertussen gaan 'The Outlaws' door met hun leven, totdat een van hen terugkeert met een dodelijk geheim, waardoor ze toch weer in levensgevaar belanden. Rollen zijn er voor onder meer Stephen Merchant (later deze maand ook nog bij de NPO te zien als seriemoordenaar in Four Lives) en Jessica Gunning (die onlangs een grote hit scoorde op Netflix met Baby Reindeer). Merchant en Gunning schreven tevens het script voor de finale van de serie. De slotreeks bestaat uit in totaal vijf afleveringen.