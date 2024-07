Four Lives: Britse true-crime-serie komt in juli naar de NPO

Het Britse true-crime-drama Four Lives verschijnt volgende maand bij de NPO: de driedelige reeks is vanaf maandag 8 juli wekelijks te zien op NPO 2 en NPO Start, terwijl de drie afleveringen vanaf donderdag 4 juli allemaal te streamen zijn op NPO Plus. Four Lives draait om de moorden op vier jonge homoseksuele mannen, die in 2014 en 2015 kort na elkaar dood worden gevonden in Barking, een buitenwijk van Londen. Terwijl de politie weinig interesse lijkt te hebben in de zaak, gaan de families van de slachtoffers op zoek naar antwoorden. De moorden blijken te zijn gepleegd door Stephen Port, die gespeeld wordt door komiek Stephen Merchant. Merchant is met name bekend als de medebedenker van de Britse sitcom The Office. Sheridan Smith (Cleaning Up) geeft gestalte aan de moeder van het eerste slachtoffer van Port. De reeks werd geschreven door Neil McKay (The Moorside) en Jeff Pope (A Confession) en David Blair (Accused) regisseerde.