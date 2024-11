The Night Agent: eerste blik op tweede seizoen van Netflix-serie

Een van de gastrollen in het tweede seizoen van de thrillerserie van Shawn Ryan (The Shield) is voor Marwan Kenzari (eerder al op Netflix te zien in The Old Guard).

Het tweede seizoen van de serie The Night Agent verschijnt donderdag 23 januari bij Netflix, dat vandaag de eerste beelden onthulde. FBI-agent Peter Sutherland (Gabriel Basso), die in de finale van het vorige seizoen het leven van de Amerikaanse president wist te redden, wordt dit seizoen gerekruteerd door de geheimzinnige overheidsorganisatie Night Action. Daar wordt hij samen met andere rekruten getraind onder het toeziend oog van de door de wol geverfde Catherine (Amanda Warren uit The Leftovers). Een van de gastrollen in het tweede seizoen is voor Marwan Kenzari, die gestalte geeft aan een ten onrechte van een misdaad beschuldigde soldaat die de kans krijgt om een Night Agent te worden. Luciane Buchanan keert terug als Rose Larkin, de love interest van Peter Sutherland. Overigens is The Night Agent ook al zeker van een derde seizoen, waarvan de opnamen in december van start gaan in Istanboel.