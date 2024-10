The Menendez Brothers: als kijker op de stoel van de rechter Netflix , Film , Recensie , Documentaire • Vandaag • leestijd 2 minuten • 226 keer bekeken • bewaren

De Argentijnse documentairemaker Alejandro Hartmann zoekt overduidelijk sympathie voor de twee broers uit de titel die in 1989 hun ouders vermoordden.

De documentaire The Menendez Brothers is zonder twijfel een pleidooi voor de vrijlating van de broers, die sinds 1996 hun levenslange gevangenisstraf uitzitten voor de moord op hun vader en moeder in 1989. Deze passage uit de geschiedenis van Los Angeles, waar het gezin Menendez destijds woonde, werd onlangs al belicht door Ryan Murphy en consorten in de fictiereeks Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story. Deze documentaire, van de hand van Argentijn Alejandro Hartmann, werpt daarentegen een ander curieus licht op de affaire. Hartmann reikt een keur aan argumenten aan die sympathie opwekken voor de broers, die in de jaren negentig en masse werden verguisd.

De documentaire begint in 1989. Lyle en Erik Menendez zijn jarenlang misbruikt door hun vader. De twee zien geen andere uitweg dan het uit de weg ruimen van hun ouders. In de rechtszaal laten hun advocaten zien hoe zwaar ze onder hun vader en moeder leden. Hartmann beklemtoont bij monde van strafrechtexperts dat dit geen excuus is om te moorden, maar dat je daar als rechter en jury wel degelijk rekening mee kan houden. Dat gebeurt de tweede keer dat de zaak voorkomt geenszins: veel bewijs mag van de rechter geen rol van betekenis spelen. Ondertussen zitten de broers al bijna dertig jaar vast.

Je bent als kijker geneigd om met de maker en met de sympathisanten van de broers mee te deinen. Tegelijkertijd merkt de aanklager van toen op dat de gemiddelde kijker geen juridische autoriteit is. Eigenlijk leunt de documentaire op twee aspecten, of hamvragen. Hadden de broers diabolische intenties of pleegden ze hun daad daadwerkelijk uit vrees voor hun levens? En: hebben ze al niet genoeg straf gekregen voor hun daad, ongeacht het antwoord op vraag één? Wat meespeelt hierin is dat we anno nu anders aankijken tegen het door de vader van de broers gebezigde misbruik.

Destijds werden de getuigenissen van Kyle en Erik weggehoond. Hartmann laat zien dat de tijden zijn veranderd. Maar het is niet aan de kijker om uiteindelijk een eindoordeel te vellen. Saillant is dat vorige week in het nieuws kwam dat de zaak Menendez, dankzij de eerder genoemde fictiereeks, opnieuw zal worden doorgelicht. Wellicht draagt deze documentaire daar ook aan bij.