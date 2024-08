The Marlow Murder Club: serie van Death in Paradise-maker komt naar BBC First

De nieuwe misdaadserie The Marlow Murder Club (2024) is in Nederland vanaf dinsdag 17 september te zien op BBC First. De reeks speelt zich af in het pittoreske stadje Marlow en volgt gepensioneerd archeoloog Judith Potts (Samantha Bond, momenteel bij de NPO te zien in The Inheritance). Tijdens een van haar zwemsessies in de rivier hoort ze een geweerschot uit de tuin van haar buren, wat haar doet geloven dat iemand een brute moord pleegde. Wanneer de politie haar verhaal niet serieus neemt, begint ze zelf een onderzoek. Daarbij krijgt ze hulp van Suzie (Jo Martin), een lokale hondenuitlater, en Becks (Cara Horgan), de onvervulde vrouw van de dominee. Terwijl de lijken zich verder opstapelen, moet het drietal verschillende gevaren het hoofd bieden terwijl ze in een race tegen de klok belanden. The Marlow Murder Club werd bedachte door Robert Thorogood (Death in Paradise), die de serie baseerde op zijn eigen boekenreeks. Eerder dit jaar werd ook een tweede seizoen aangekondigd.