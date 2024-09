The Long Shadow S01E01-03: druilerige zoektocht naar seriemoordenaar

© Justin Slee / ITV / All3Media

Toby Jones speelt met verve de rechercheur die jarenlang op zoek was naar de zogeheten Yorkshire Ripper, in knap geschreven historisch drama.

Van 1975 tot 1980 was de Yorkshire Ripper actief in de omgeving van het Engelse Leeds. De zoektocht naar de seriemoordenaar zou resulteren in één van de grootste politieoperaties uit de Britse geschiedenis. In het zevendelige The Long Shadow is te zien hoe moeilijk het was om de crimineel op te sporen. Ook wordt al vanaf de eerste aflevering duidelijk dat sommige agenten, gedreven door misogynie, niet erg veel zin hebben om hun best te doen. Dat heeft alles te maken met het vermoeden dat de seriemoordenaar uitsluitend sekswerkers vermoordt.

Die staan, zeker in die periode, onderaan de maatschappelijke ladder, lijkt de insinuatie. Tegelijkertijd focust The Long Shadow, of de slachtoffers nu wel of niet sekswerkers waren, zich heel vakkundig op de slachtoffers. Zo krijgt de kijker in de openingsaflevering inzicht in het leven van Emily Jackson (Katherine Kelly). Haar huwelijk is allesbehalve een onverdeeld succes. Haar man is alcoholist. En rekeningen stapelen zich op. Dus besluit Jackson zich te prostitueren à la vijf pond per beurt. Scenarist George Kay, bekend van Lupin, laat met dit soort verhaallijnen zien wat voor tragiek er achter de Yorkshire Ripper schuilt.

© Justin Slee / ITV / All3Media

Bovenal is er een grote rol weggelegd voor Toby Jones, als rechercheur Dennis Hoban. Jones liet in Mr Bates vs The Post Office al zien dat hij moeiteloos een serie kan dragen. In The Long Shadow is hij vijf afleveringen te zien. Hoban bijt zich vast in de zaak, maar kan geen verdachte aanwijzen. De rechercheur lijkt niettemin de enige speurder die enige kijk heeft op de zaak. Dit alles speelt zich af in het grauwe westelijke deel van Yorkshire, in esthetische zin misschien wel het ideale leefgebied voor een seriemoordenaar. The Long Shadow is druilerig, vermijdt sensatie en geeft een indrukwekkend tijdsbeeld.