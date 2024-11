The Listeners: eerste blik op mysterie-serie van de BBC met Rebecca Hall

Rebecca Hall (Vicky Cristina Barcelona) speelt de hoofdrol in een nieuwe mysterie-serie van de BBC. In The Listeners geeft ze gestalte aan de geliefde docent Claire, die ineens een constant gezoem begint te horen waar echter niemand anders in haar omgeving last van lijkt te hebben. Haar nieuwe conditie zorgt voor frictie binnen haar gezin, maar de doktoren kunnen de oorzaak maar niet achterhalen. Uiteindelijk ontdekt ze dat één van haar studenten het geluid eveneens kan horen, waarna ze stuit op nog meer gelijksoortige mensen, die geloven dat zij door iets of iemand zijn uitverkoren. De serie werd geschreven door auteur Jordan Tannahill, die daarbij zijn eigen boek bewerkte voor televisie. Alice Birch (Normal People, Dead Ringers) was één van de producenten. De vierdelige mysterie-reeks heeft nog geen Nederlandse premièredatum, maar is vanaf dinsdag 19 november te zien op BBC One.