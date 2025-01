The Lincoln Lawyer: vierde seizoen in de maak bij Netflix

In het tiendelige vierde seizoen, dat wordt gebaseerd het boek The Law of Innocence, is de eerder nog afwezige Neve Campbell weer terug als Maggie McPherson.

The Lincoln Lawyer is door Netflix verlengd met een vierde seizoen. Dat bericht de website Deadline. De opnamen van de tiendelige reeks zullen volgende maand van start gaan. Manuel Garcia-Rulfo keert terug als advocaat Mickey Haller en wordt opnieuw vergezeld door Becki Newton (als Lorna), Jazz Raycole (als Izzy) en Angus Sampson (als Cisco). Ook Neve Campbell (Scream) is opnieuw van de partij als Mickey's ex-vrouw Maggie, nadat het personage zo goed als ontbrak in het derde seizoen. Dat kwam destijds omdat Maggie niet voorkwam in The Gods of Guilt, het boek waar het derde seizoen van The Lincoln Lawyer op werd gebaseerd. Seizoen vier zal inspiratie halen uit The Law of Innocence, het zesde boek in de Lincoln Lawyer-reeks van auteur Michael Connelly, en daarin heeft Maggie wel weer een aanzienlijke rol. Campbell zal dan ook te zien zijn in alle tien de afleveringen van de aanstaande reeks.