The Kings of Tupelo S01E01: meer gekkigheid dan serieuze maatschappijkritiek

Deze serie over een Elvis-imitator die in Mississippi stuit op een macaber complot moet het vooral hebben van de geestige anekdotes van de hoofdpersoon.

‘Zuiderlingen zijn de beste verhaalvertellers’, mijmert een senator uit Mississippi aan het begin van The Kings of Tupelo: A Southern Crime Saga. Dat geldt ook zonder twijfel voor deze driedelige documentairereeks die draait om Elvis-imitator Kevin Curtis, die een eigenaardig complot op het spoor komt. Curtis komt net als Elvis uit Tupelo. En vandaag de dag wemelt het daar van de Elvissen: ‘kleine, grote, lichamelijk beperkte’, ze komen in alle soorten en maten. Curtis probeert in zijn twintiger jaren ook zijn brood te verdienen met vertolkingen van Presleys nummers. Maar hij moet, als hij op een gegeven moment een gezin heeft om voor te zorgen, ook aan de slag als schoonmaker.

Curtis is dan getrouwd en heeft twee kinderen. Hij wordt gevraagd voor een klus in het grootste ziekenhuis van Mississippi. Wil hij het mortuarium aldaar schoonmaken? Tijdens het werk treft hij in een vriezer menselijke hoofden en ledematen. Is hier sprake van illegale orgaanhandel? Buiten kijf staat dat het in The Kings of Tupelo van kwaad tot erger gaat, en dat Curtis in de ban raakt van al dan niet gefabriceerde samenzweringen. Je zou de hoofdpersoon kunnen beschouwen als een onbetrouwbare commentator, al is het alleen al omdat hij aan het begin van de eerste aflevering zegt: ‘Ach, wat is er mis met een paar drankjes en dan zonder kleding een beetje rondrijden?’

De serie ligt overduidelijk in het verlengde van andere Netflix-titels als Tiger King, met eigenzinnige types die graag in de schijnwerpers staan. Waar The King of Tupelo net als Tiger King onder lijdt is dat sommige boude statements nooit echt worden bewezen. Het is meer bombast dan diepgang; meer gekkigheid dan serieuze maatschappijkritiek. Maar ere wie ere toekomt: met Curtis hebben de broers Chapman en Maclain Way, bekend van Wild Wild Country, wel weer een entertainer die de kijker met gemak uit zijn hand laat eten.