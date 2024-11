Bank Under Siege (Asalto al Banco Central) S01E01: solide en spannende thrillerreeks Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 102 keer bekeken • bewaren

© Netflix

Historische dramareeks die draait om een beroemde overval in Barcelona in 1981 heeft ook een onmiskenbare link met La Casa de Papel.

Op 23 mei 1981 vindt in Barcelona op Plaça de Catalunya een grote overval plaats op het hoofdkantoor van de Centrale Bank. Zo’n elf gijzelnemers houden zo’n driehonderd mensen gegijzeld. De gijzeling zal zo’n 37 uur duren. Klinkt voor de gemiddelde Netflix-kijker misschien bekend in de oren. En ja, Álex Pina, de man achter de Netflix-hit La Casa de Papel, liet zich enkele jaren geleden inspireren door deze roofoverval. Opvallend genoeg spelen drie acteurs uit die serie nu een sleutelrol in Bank Under Siege (Asalto al Banco Central): Miguel Herrán, María Pedraza en Hovik Kuechkerian.

Herrán speelt in de serie José Juan Martínez Gómez, de leider van de gijzelnemers. Vastberaden trekt hij in de vroege ochtend van 23 mei een bivakmuts over zijn hoofd, voordat hij de bank instormt met zijn manschappen. Alles is tot in de puntjes voorbereid, de pers is ingelicht. Al snel vormt zich een leger aan politieagenten rondom het pand. Maar wat zijn de motieven van Martínez Gómez en de zijnen? Opvallend genoeg is daar historisch gezien niet echt een eenduidig antwoord op. De plot speelt zich af net na de dood van de Spaanse dictator Franco. Spanje is in transitie om een democratie te worden.

© Tamara Arranz / Netflix

Eerder in 1981 vindt er een coup plaats, die mislukt. Naar verluidt zijn de gijzelnemers sympathisanten van de coupplegers. Ze zouden extreemrechtse leden zijn van de Guardia Civil, die weer een dictatuur willen afkondigen. Maar nadien werd over hen gezegd dat het slechts criminelen waren. De makers van Bank Under Siege kunnen dus via hun personages volop speculeren; de geschiedenis herschrijven. Ja, de serie heeft veel weg van La Casa de Papel. Maar het is vooral de historische context die fascineert in deze solide thrillerreeks.