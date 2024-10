The Handmaid's Tale: vijfde seizoen gaat in september van start op Fox

Momenteel kun je bij Fox kijken naar herhalingen van het vierde seizoen, maar op maandag 18 september gaat ook het vijfde seizoen van The Handmaid’s Tale bij de zender in première. Aan de start van de vijfde reeks wordt June (Elisabeth Moss uit Shining Girls) geconfronteerd met de consequenties van de moord op commandant Waterford (Joseph Fiennes). Weduwe Serena (Yvonne Strahovski) probeert haar profiel in Toronto te vergroten, terwijl de invloed van Gilead verder doordringt in Canada. Commandant Lawrence (Bradley Whitford) werkt ondertussen samen met tante Lydia (Ann Dowd), in de hoop Gilead te hervormen en aan de macht te komen in deze patriarchale maatschappij. The Handmaid’s Tale is ook al zeker van nog een zesde en laatste seizoen. Verder wordt er ook gewerkt aan een spin-off-vervolg getiteld The Testaments.