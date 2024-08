The Gentlemen: misdaadserie van Guy Ritchie krijgt tweede seizoen bij Netflix

De Britse misdaadserie The Gentlemen is door Netflix verlengd met een tweede seizoen. Dat maakte de vod-dienst vandaag bekend op social media. Guy Ritchie (wiens nieuwe film The Ministry of Ungentlemanly Warfare onlangs verscheen bij Prime Video) is opnieuw betrokken als scenarist (samen met Matthew Read) en regisseur. Ook acteurs Theo James en Kaya Scodelario keren terug in het tweede seizoen, waarvan de opnamen volgend jaar van start gaan. De reeks zal wederom bestaan uit acht afleveringen. The Gentlemen volgt aristocraat Eddie Horniman (Theo James), die het marihuana-imperium van zijn vader overneemt en dan plots te maken krijgt met allerlei schimmige types. Uiteindelijk slaat hij de handen ineen met Suzie Glass (Kaya Scodelario), de dochter van de beruchte crimineel Bobby Glass (Ray Winstone). De verlenging van de serie liet even op zich wachten, want eerste seizoen is al sinds maart van dit jaar te zien op Netflix.