The Ministry of Ungentlemanly Warfare: een klassieke Guy Ritchie

Als filmmaker Guy Ritchie (Snatch, 2000), bekend van zijn oeuvre vol rouwdouwers, een film maakt over de Tweede Wereldoorlog, dan moet die wel over the top zijn. Dat is The Ministry of Ungentlemanly Warfare zonder meer. Ja, de actiefilm is geïnspireerd door het boek Churchill’s Secret Warriors: The Explosive True Story of the Special Forces Desperadoes of WWII (2014), maar dat is wel zéér losjes. Niettemin draait dat boek om een in 1941 door de Britse premier Winston Churchill ingesteld geheim elitekorps dat achter de vijandelijke linies de bevoorrading van de Duitse U-boten moet tegenhouden.