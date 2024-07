The Famous Five: verfilming van Enid Blyton-boeken komt naar BBC First

Een aantal verhalen uit de boekenreeks The Famous Five van Enid Blyton werden vorig jaar verfilmd voor televisie: de driedelige adaptatie (elke aflevering duurt anderhalf uur) gaat dinsdag 27 augustus in première op BBC First. The Famous Five draait om vier jongeren en hun hond, die samen allerlei mysteries oplossen en gevaren trotseren: broers Julian (Elliott Rose) en Dick (Kit Rakusen), zus Anne (Flora Jacoby Richardson), hun nicht George (Diaana Babnicova) en hun trouwe viervoeter Timmy. Jack Gleeson (Game of Thrones) geeft in twee van de drie episodes gestalte aan de slechte Thomas Wentworth. De serie werd bedacht door de Deense filmmaker Nicolas Winding Refn (Drive, Copenhagen Cowboy), die tevens aantreedt als producent maar niet betrokken is als scenarist en regisseur. The Famous Five is een co-productie van de BBC en het Duitse ZDF. De boekenreeks werd in het verleden al vaker bewerkt voor televisie.