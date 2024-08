The Famous Five S01E01: kleurrijke, keurige boekverfilming

© BBC Studios

Nicholas Winding Refn waagt zich aan vermaarde boekenreeks met spannende avonturenserie.

Acteur Jack Gleeson, bekend als Joffrey Baratheon uit Game of Thrones, is weer helemaal terug. In 2014 trok de acteur zich tijdelijk terug uit de film- en televisiewereld om zich onder meer te richten op zijn theaterwerk. Vanaf 2020 is Gleeson mondjesmaat weer te zien. In de eerste aflevering van The Famous Five speelt hij met verve een schurk die het gemunt heeft op een eiland waar schatten verborgen zouden liggen.

Het eiland heet Kirrin, en de ouders van George Barnard (Diaana Babnicova) zijn de eigenaars van het idyllische plekje gelegen aan de zuidwestkust van Engeland. De eigengereide George manifesteert zich al van meet af aan als een avonturier. Als haar neefjes (Kit Rakusen en Elliott Rose) en nichtje (Flora Jacoby Richardson) tijdens de zomervakantie komen logeren, moet ze eerst niks van hen hebben. Zij weten niet hoe het is om zielsalleen langs de kustlijn te struinen en de heuvels te beklimmen.

© BBC Studios

Maar als blijkt dat de nieuwkomers wel degelijk een meerwaarde hebben, al is het vanwege hun kennis van oudheidkunde, begint George haar familieleden te accepteren. Het gezelschap begint vervolgens aan een queeste die iets te maken heeft met tempeliers. The Famous Five is gebaseerd op de gelijknamige boekenreeks van Enid Blyton die van 1942 tot 1963 verscheen. De serie komt uit de koker van Nicholas Winding Refn (Copenhagen Cowboy), en dus ziet de tijdloze mise-en-scène er zoals gebruikelijk in het werk van de Deen weer zeer kleurrijk uit en schalt onder menig scène fijne synthesizermuziek uit de luidsprekers.

© BBC Studios

Ook opvallend is de casting: waar het werk van Blyton enkele jaren geleden nog werd betiteld als ‘racistisch’ en ‘xenofoob’ heeft Refn verschillende acteurs van kleur, onder wie Babnicova, gecast. Verder blijft de reeks behoorlijk trouw aan de boeken, en dat is spijtig: deze serie had wel wat meer durf en pit verdiend. Het is overduidelijk de meest keurige titel uit Refns oeuvre.