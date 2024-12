The Electric State: trailer voor Netflix-film met Millie Bobby Brown uit Stranger Things

Na Enola Holmes (plus het vervolg) en Damsel is Millie Bobby Brown (Stranger Things) opnieuw te zien in een Netflix-film. Ze geeft in The Electric State gestalte aan Michelle, een tiener die leeft in een retro-futuristisch verleden. In haar wereld leven op mascottes en cartoons gebaseerde robots na een mislukte revolutie in ballingschap. Op een dag krijgt ze bezoek van een robot genaamd Cosmo, die onder controle lijkt te staan van haar dood gewaande jongere broertje Christopher. Ze besluit eropuit te trekken om haar broer te vinden en stuit onderweg op smokkelaar Keats (Chris Pratt) en diens mechanische metgezel Herman (Anthony Mackie). Ke Huy Quan, Jason Alexander, Giancarlo Esposito en Stanley Tucci hebben bijrollen en Woody Harrelson, Brian Cox, Jenny Slate en Alan Tudyk deden voice-over-werk. The Electric State werd gebaseerd op de strip van Simon Stålenhag en is afkomstig van de schrijvers en regisseurs van Avengers: Endgame.