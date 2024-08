The Deliverance: potsierlijke, lachwekkende horror Netflix , Film , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 65 keer bekeken • bewaren

© Aaron Ricketts / Netflix

Filmmaker Lee Daniels maakte een geenszins angstwekkende film over een vrouw die met lede ogen aanziet hoe haar kinderen in de ban van de duivel raken.

Van horrormaestro Ti West (MaXXXine, 2024) wordt weleens gezegd: waarom maakt hij niet eens een reguliere speelfilm? Filmmaker Lee Daniels (Precious, 2009) staat daarentegen bekend om zijn in de realiteit gewortelde werk. Met The Deliverance waagt hij zich aan het horrorgenre. De uitdrukking ‘schoenmaker blijf bij je leest’ is hier zonder meer van toepassing. Hoewel The Deliverance, naar verluidt gemaakt voor zo'n dertig miljoen dollar, nog begint als een voor Lee typisch familiedrama over een alcoholistische moeder die haar kinderen niet meer in toom kan houden, blijkt halverwege dat niet de boze buitenwereld, maar de duivel zelf, verantwoordelijk is voor alle misère.

Andra Day speelt met verve (aan de casting ligt het überhaupt niet) Ebony, een vrouw die, zoals Amerikanen wel zeggen, vecht met een hoop demonen in haar leven. Waaronder de kinderbescherming, die overweegt haar kinderen bij haar weg te halen. Ebony heeft een drankprobleem en losse handjes, ziet ook haar moeder (Glenn Close). En over demonen gesproken: haar zonen Andre (Anthony B. Jenkins) en Nate (Caleb McLaughlin) transformeren gaandeweg tot kwelgeesten. Nate houdt zich bezig met drugs; Andre gooit op een dag zijn eigen poep door het schoollokaal. Dat demonische aspect is evenwel dus niet alleen metaforisch: halverwege de film vertelt dominee Bernice (Aunjanue Ellis-Taylor) Ebony dat haar kinderen bezeten zijn.

© Aaron Ricketts / Netflix

Dan slaat de film om en verwordt deze tot een flauwe, bijna lachwekkende kloon van The Exorcist (1973). Ook Close’ personage raakt in de ban van de duivel, met onbedoeld hilarische bespiegelingen (onder meer tegen Ebony) tot gevolg: ‘Ik had je moeten doorspoelen toen je nog slechts een bloedklonter was.’

© Aaron Ricketts / Netflix

The Deliverance is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Moeder Latoya Ammons werd net als Ebony gevolgd door de kinderbescherming maar wijdde de blauwe plekken van haar kinderen aan het werk van de duivel. De film draait in die zin net als Ammons belevenis om het racistische frame dat in Amerika bestaat van de zwarte vrouw die in haar eentje een gezin runt – dat zal wel niet goed gaan. Lee vaart daar echter helemaal van weg door in het tweede deel van de film te kiezen voor potsierlijke exorcismes.