MaXXXine: de spectaculaire wedergeboorte van Maxine Minx

Het is 1985 en Maxine is terug. Deze keer moet het haar eindelijk lukken: ze stopt met pornofilms en via horrorfilms zoekt ze in Hollywood definitieve beroemdheid en erkenning. Wordt ze eindelijk de filmster die ze al in 1918 wilde worden?

De X-film-franchise van horror-regisseur Ti West is een vreemde franchise. Eerst was er in 2022 de film X, waarin Mia Goth voor het eerst de rol speelde van de tamelijk psychopathische maar tegelijk eigenaardig sympathieke Maxine Minx, een jonge vrouw die in 1979 met een groep vrienden een commerciële pornofilm maakt op een afgelegen boerderij in Texas. Maxine wil maar één ding: gezien worden en beroemd zijn, en porno lijkt voorlopig de beste manier om dat te bereiken. Wat tijdens de opnames echter plaatsvindt, wordt een soort Texas Porn Massacre als de bejaarde eigenares van de boerderij plotseling opduikt. Ze heet Pearl en wordt ook gespeeld door Mia Goth, onder een laag zeer knappe make-up. Pearl, die een seksuele obsessie heeft, begint iedereen van cast en crew uit te moorden, totdat alleen Maxine over is. En ingrijpt: ze verbrijzelt het hoofd van Pearl door er met een truck overheen te rijden. We begrijpen dan inmiddels, na een heleboel bloot en bloed, dat Maxine/Pearl een soort van dezelfde persoon zijn. Dat wordt verder niet geheel expliciet gemaakt maar die twee herkennen zichzelf wel in elkaar en wij als kijkers ook.

In de prequel Pearl, ook uit 2022 en met wederom Mia Goth in de hoofdrol, zagen we hoe Pearl (en dus in zekere zin Maxine) in 1918 op de boerderij als klein meisje al droomt van filmrollen en beroemdheid en leren we haar psychopathische neigingen ietwat begrijpen. En nu is er het derde deel in het drieluik: MaXXXine.

Los Angeles, 1985. De binnenstad is nog een slag onguurder dan nu en is in de ban van de (toen echt bestaande) seriemoordenaar bijgenaamd The Night Stalker. De politie raadt iedereen aan om ’s avonds donkere stegen te mijden. Maxine denkt dat ze zichzelf wel zal redden, want ze is extatisch en hoogmoedig: ze heeft net auditie gedaan voor haar eerste niet-pornofilm en kreeg de hoofdrol in de horrorfilm The Puritan II. Maar ze is niet gek en doet haar pistool dus in haar tas, want ze moet vanavond naar de striptent waar ze werkt. Dus als ze een donkere steeg in loopt en daar door een man met een mes wordt bedreigd (The Night Stalker?), trekt ze haar pistool, beveelt ze de man zich geheel uit te kleden en laat ze hem haar pistool pijpen. Daarna moet hij op zijn rug op de grond gaan liggen en trapt ze zijn ballen stuk met haar schoen. Zo kennen we haar weer, ze is geen steek veranderd die Maxine en knettergek, maar in handen van Mia Goth ga je toch voor haar hopen dat ze overal mee wegkomt.

MaXXXine is wederom een humorvolle ode aan én pastiche op het horror- en slashergenre. Bol van de ironische knipogen naar vele films (Psycho krijgt veel liefde) en filmtechnieken uit de jaren zeventig en tachtig: splitscreen, een ouderwets smal beeldformaat soms, en een grofkorrelige look. En een over-the-top en hondsbrutale fatale vrouw, die zo trashy is dat het weer leuk wordt en een bewonderenswaardig arbeidsethos heeft. Want ze geeft niet op, ook niet als ze door een etter van een privédetective (een fijn valse Kevin Bacon) wordt gechanteerd met belastende beelden van de boerderij van de porno-film. Ze is wel een moordenares namelijk.

Maar haar manager Teddy (Giancarlo Esposito) en Elizabeth, de keiharde regisseur van haar debuutfilm (een wederom ijzig koude Elizabeth Debicki), en uiteindelijk ook de twee detectives van de politie die de doden onderzoeken die in Maxine’s omgeving beginnen te vallen, staan allemaal achter haar, zij het niet altijd terecht.

Het verhaal is grappig en goor, de ontknoping helaas niet bijster origineel maar Goth gaat weer helemaal op in de rol en Ti West etaleert zijn liefde voor cinema op zeer aanstekelijke manier. Er zit minder seks en naakt in dan in de vorige twee films, maar de rating is nog steeds R (hier 16 jaar) vanwege het vele bloedvergieten. Pearl (trailer) was wel echt beter, dus misschien die en X eerst (of in elk geval ook) zien.