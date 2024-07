The Decameron S01E01-02: boeiend, maar nog niet helemaal in balans Netflix , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

© Netflix

In veertiende-eeuws kostuumdrama met onder meer Zosia Mamet en Saoirse-Monica Jackson komen vooral thema’s van nu aan bod.

Kostuumdrama’s met een gezonde dosis cynisme en een soundtrack vol eigentijdse muziek zijn in, zie Bridgerton. Ook in The Decameron wordt oud en nieuw vakkundig verbonden. Scenarist Kathleen Jordan (Teenage Bounty Hunters) gebruikte de veertiende-eeuwse Decamerone, een verzameling korte schertsende verhalen van dichter en filosoof Giovanni Boccaccio, als inspiratie voor een achtdelige reeks die vooral iets zegt over onze hedendaagse perceptie van seks en genderverhoudingen.

De plot speelt zich af tijdens de grote pestuitbraak in 1348. Een knappe rijkaard nodigt een groep notabelen uit Florence uit om de ellende bij hem op zijn landgoed uit te zitten. Maar als het gemêleerde gezelschap daar aankomt, blijkt de man des huizes het slachtoffer geworden van de aandoening die met rasse schreden om zich heen grijpt. Dus zitten de gasten met elkaar opgescheept.

© Giulia Parmigiani / Netflix

Zosia Mamet uit Girls speelt Pampinea, die het hart van de landheer wil stelen. Haar dienstmeid Misia (Saoirse-Monica Jackson uit Derry Girls) ontdekt echter, samen met de dienstbode Sirisco (Tony Hale uit Veep), dat het lijk van de man des huizes weg ligt te rotten in een greppel. Dat nieuws houden ze nog even voor henzelf. Andere rollen zijn onder meer voor Tanya Reynolds (Licisca), Amar Chadha-Patel (als de geestige lijfarts Dioneo) en Jessica Plummer (Filomena).

© Giulia Parmigiani / Netflix

Onder de klanken van Depeche Mode en Type O Negative passeren hedendaagse thema’s voortdurend de revue. Pampinea is bang dat ze vanwege haar hoge leeftijd (ze is 28) niet meer wordt gezien als een vrouw die veel kinderen kan voortbrengen; Licisca, die zich eerst nog voordoet als Filomena, probeert aan te pappen met een edelman, maar vindt Dioneo eigenlijk veel sexyer. Kiest ze voor rijkdom, of voor fysieke aantrekkingskracht? Ondertussen worden de geprivilegieerde Florentijnen en hun gevolg belaagd door struikrovers die eruitzien als zombies, en leidt het gebrek aan sterke mannen ertoe dat de groep zich maar met moeite weet te verweren.

© Giulia Parmigiani / Netflix

Dit alles voelt in de eerste twee afleveringen nog niet écht in balans. Saoirse-Monica Jackson krijgt niet de kans om haar geveinsde onbevangenheid (zie Derry Girls) te etaleren; Mamets personage mag wel wat meer gedecideerd handelen; Hale speelt met zijn neurotische gedragingen ogenschijnlijk op de automatische piloot. Er is in die zin nog niet iets sprankelends, dat er wezenlijk uitspringt. En ook de seks en de lust die al dan niet in suggestieve vorm zo welig tiert in Boccaccio’s meesterwerk, blijft vooralsnog op de achtergrond. Maar misschien komt dat verderop in het seizoen wel tot uiting.