The Brokenwood Mysteries: zesde seizoen gaat in februari van start bij BBC First

Het zesde seizoen van de Nieuw-Zeelandse misdaadserie The Brokenwood Mysteries is vanaf zaterdag 22 februari te zien op BBC First. Momenteel kun je bij de zender elke zaterdag kijken naar het vijfde seizoen van het luchtige televisiedrama over politie-inspecteur Mike Shepherd (Neill Rea) en zijn collega Kristin Sims (Fern Sutherland). In het zesde seizoen belanden Mike, Kristin en de rest van het politieteam in een Victoriaanse verkleedwereld, onderzoeken ze de moord op een beroemde misdaadauteur die sterft zoals beschreven in zijn eigen boek en kijken ze wat er speelt rond de dood van een dierenactivist op de eerste dag van het eendenseizoen. Verder komen enkele bekende gezichten opnieuw voorbij wanneer een verdachte zelfmoord in de vrouwengevangenis van Brokenwood het team bezighoudt. In Nieuw-Zeeland zijn inmiddels tien seizoenen van The Brokenwood Mysteries op televisie te zien geweest.